Çorum Belediyesi, sıfır atık ve çevre konusundaki eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerine devam ediyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında, özellikle çocuk yaşta eğitime büyük önem veren Çorum Belediyesi, Mimar Sinan Anaokulu’nda sıfır atık sergisi açıldı, miniklere eğitim verildi. 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerde, atıkların çevreye verdiği zarar anlatıldı. İsrafın önlenmesi, çevre dostu tüketim alışkınlıklarının kazandırılması, kaynakların daha verimli kullanılması, çevresel risklerin azaltılması gibi konular hakkında da eğitici ve bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Eğitim programının ardından etkinliğe katılan anasınıfı miniklerine “Çevre kahramanı” rozeti takıldı. Minik çevre kahramanları çevreyi koruyacak, büyüklerini sıfır atık konusunda uyaracak. Miniklere Çorum Belediyesi tarafından bez çanta içerisinde boyama kitabı ve kumbara da hediye edildi. Atık malzemelerden yapılan ürünlerin yer aldığı “Atıktan Sanata” isimli geri dönüşüm sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.



