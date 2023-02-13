Ceylan, milletvekili arkadaşları ile birlikte Adıyaman merkezde deprem felaketinden etkilenen vatandaşları ziyaret ettikleri sırada yardım tırlarının boşaltılarak yardım malzemelerinin ayrıştırılmasına katkı sunan depremzede Adıyamanlı Sait Akbaş karşılaştı.

Yapılan sohbet sırasında Adıyamanlı Sait Akbaş, Çorum’dan gelen yardım kolilerini açtıkları sırada Zeynep Odunkesenler isimli minik kızın yazmış olduğu notun ellerine geçtiğini söyledi.

Çorum’da yaşayan Zeynep Odunkesenler’in depremzede yaşıtlarına gönderdiği mektubu bulan Sait Akbaş ve diğer gönüllü arkadaşları o mektubu okuduklarında yaşadıkları duygu dolu o anları Milletvekili Ceylan ve beraberindekilere anlattı.

Çorum’dan gönderilen yardım tırının birinin içinden çıkan kolide ki mektubu görünce çok duygulandıklarını ve gözyaşlarına hakim olamadıklarını söyleyen Adıyamanlı Sait Akbaş, mektubu milletvekillerine okuyarak, Zeynep’e teşekkür etti. (Haber Merkezi)

