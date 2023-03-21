Dumlupınar Ortaokulu öğretmenleri, öğrenci ve velileri tarafından okul bahçesinde düzenlenen ve Çorum Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de destek verdiği kermeste evlerde hazırlanan yiyecekler ve el yapımı oyuncaklar depremzede öğrenciler yararına satışa sunuldu.

Çorum 4. Eğitim Bölgesi Temel Eğitim okullarına kayıt olan depremzede öğrencilerinde katılımı ile ‘Çocuklar gülerse dünya güler’ temalı kermeste çocuklar, şişme oyun parkında eğlendiler, pamuk şeker yediler, palyaçolara yüzlerini boyattılar, animatör eşliğinde dans ettiler, ok attılar.

Kermesi ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ile İl Milli eğitim Müdürü Abdullah Kodek’in spor etkinliklerinde öğrencilerle bilek güreşi yaptığı anlar ise gülümsetti.



