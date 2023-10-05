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Minik İbrahim’in babası Mansur Çalış, bugüne kadar destek olan tüm Çorumlu hayırsever vatandaşlara teşekkür ederek, ‘’İbrahim'in ilk Valilik izninin bitmesine son 4 ay kaldı. Her geçen takvim yaprağı İbrahim’den bir kas kaybı götürüyor.



26 bin kişinin 1.000 TL’si ile kampanyamız bugün bitebilir. Saygıdeğer hemşehrilerime de bugüne kadar yaptıkları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



Haydi Çorum gün İbrahim’in mücadelesinde destek olma günü!

SMS DESTEĞİ

Tüm operatörlerden “İBRAHİM” yaz 6264’e gönder!

VALİLİK ONAYLI İBAN BİLGİLERİ

TL İBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01

$ İBAN: TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02

€ İBAN: TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03

ZİRAAT BANKASI

SWİFT KODU: TCZBTR2A

ALICI: İBRAHİM ÇALIŞ