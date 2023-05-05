Çorumlu İnşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken ‘SMA 2’ hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı. Minik İbrahim için Valilik’ten izin alınarak yardım seferberliği başlatılırken, minik İbrahim’in tedavisi için 2 milyon dolara ihtiyaç olduğu belirtildi.

Mansur ve Tuğba Çalış çifti, İbrahim’in tedavi olabilmesi için yardım bekliyor. Çift toplanan yardımlarla umudunu korurken, Çorum’da İbrahim bebeğin tedavi masraflarına katkı vermek için kermes düzenlenecek.

KERMES 6-7-8-9 MAYIS’TA

Çalış çifti, 6-7-8-9 Mayıs tarihlerinde saat 10.00 ile 19.00 arasında Gazi Caddesi’nde Flo ve LC Wakiki karşısı eski Cinonların Yeri’nde açılacak kermes için poğaaça, börek, sarma, tatlı gibi yiyecek ve işi ürünlerine ihtiyaç olduğunu bildirerek Çorumlulardan destek istedi.

El işi ürünlerin ve yiyeceklerin satıldığı kermesin tüm gelirleri İbrahim için açılan hesaba yatırılacak.

Minik İbrahim’in hayata tutunması için yardımseverlerin TL IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01, $ IBAN:TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02, € IBAN:TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 hesaplara destek olmaları istendi.

(Haber Merkezi)