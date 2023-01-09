Çorum’un Sungurlu ilçe nüfusuna kayıtlı Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3. çocukları olan İbrahim Çalış için Valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan 1 yaşındaki minik İbrahim’in tedavi olabilmesi için gereken para hayırseverlerin yardımlarıyla toplanacak. İbrahim’e umut olmak isteyenler;

TL IBAN: TR14 0001 0090 1038 7442 5050 01

$ IBAN: TR84 0001 0090 1038 7442 5050 02

€ IBAN: TR57 0001 0090 1038 7442 5050 03 numaralarından ve Saat Kulesi meydanında kurulan stanttan yardımlarını ulaştırabilecek.

(Haber Merkezi)

