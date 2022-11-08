Ankara Balgat’ta yaşayan 3 yaşındaki Elanur’un annesi Osmancıklı, babası Hamamözülü…

Laçin Karasoku Köyü Dernek Başkanı Mehmet Genç, Aydoğdu Ailesi’nin Elanur için Valilik izniyle kampanya açtığını öğrenince, hemşehri duyarlılığı ile harekete geçti ve Fox TV’nin ana haber bülteninde Selçuk Tepeli tarafından ekrana getirilmesini sağladı.

Selçuk Tepeli, SMA hastası minik Elanur ile İremnur’un yardım beklediklerini ifade ederek, onlar için zamanın giderek daraldığını söyledi.

Elanur’un annesi Esmehan Aydoğdu, Fox TV ekranından, Elanur’un şu anda 10 kilo olduğunu, 13 kiloyu geçtiği anda tedavi şansının kalmayacağını belirterek, “Yavrumu aç yatırıyorum. İçim kanıyor. N’olur yardım edin!” diye yakardı.



(Haber Merkezi)

