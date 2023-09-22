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Sedar ve Meryem Demir çiftinin 21 yıl bekledikleri bebekleri Demirhan Demir, hafta sonu düzenlenen görkemli bir düğünle erkekliğe ilk adımını attı.

İzmir Marşı ile başlayan düğün, yapılan organizasyon ve kına gecesiyle misafirlerine görsel bir şölen sundu. Yıldızpark Düğün Salonu’nda yapılan sünnete çiftin yakınları, dostları ve akrabaları katılırken, Demirhan davetlilerin ilgi odağı oldu.

Sedar ve Meryem Demir, “Demirhan’ın gelişini 21 yıl bekledik. Çok şükür Allah bize bu mutluluğu nasip etti. Darısı düğününe inşallah. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz” dedi.

ÇORUM HABER Demir ailesini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.