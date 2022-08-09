Çorum'un Sungurlu ilçesinde manevra yapan minibüsün altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Eski Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.N. aralarında yeğeni İ.N.'nin de bulunduğu akrabalarını minibüsle evlerine bıraktı. Minibüs sürücüsü, 2 yaşındaki yeğenini fark etmeyerek hareket etti. Aracın hareket etmesi ile küçük çocuk minibüsün altında kalarak yaralandı. Sürücü, yaralanan yeğenini hemen Sungurlu Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.