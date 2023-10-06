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Kaza Cemilbey Caddesi Güzelyurt yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.B. idaresindeki 19 AED 548 plakalı minibüs Cemilbey yolu üzerinde M.B.'nin kullandığı 06 EP 442 otomobile arkadan çarptı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.Ö. ve M.K. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.