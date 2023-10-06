Kaza Cemilbey Caddesi Güzelyurt yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre M.B. idaresindeki 19 AED 548 plakalı minibüs Cemilbey yolu üzerinde M.B.'nin kullandığı 06 EP 442 otomobile arkadan çarptı.

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İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan H.Ö. ve M.K. yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

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