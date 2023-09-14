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Kaza Osmancık ilçesi Samsun-İstanbul D-100 Karayolu’nda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre Erzurum’dan Kocaeli’ye giden Kuddüs B.(38) idaresindeki 06 DK 1120 plakalı minibüs, Akören Köyü yakınlarında devrilerek bariyerlere çarptı.



Kazanın ihbaroı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan Ayşegül B.(25), Esma B.(61), Seher Ç.(46), İbrahim Ç.(45), Zeynep B.(3), Hatice B.(28), Sefanur E.(24), Merve B.(24) ve Hasan E.(49) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.