ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş., Miniatürk Müzesi içerisinde yer alan 244 metrekarelik alanı hareketli maketlerle tarihi canlandırma müzesi kurularak işletilmek üzere kiraya verecek.

İhale 20 Eylül 2022 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhale şartnamesi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilebilir.

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