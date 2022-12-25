Kulüplerarası U23 (18-23 Yaş) Serbest Güreş İl Birinciliği Cumartesi günü, Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

Uluslararası Hakem kokartlı İsmail Eker’in başhakemliğini yaptığı il birinciliğine, katılım düşük oldu. İl birinciliğine, 10 sıklette 23 güreşçi katılırken, antrenör Bülent Tuzcu nezaretindeki Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri tüm sıkletlerde şampiyonluğu aldılar.

57 Kiloda kayıt yaptıran Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Melik Gümüş’ün rakipsiz birinci olduğu il birinciliğinde, diğer 9 sıklette dereceler şu şekilde oldu: 61 Kilo: 1.Yusuf Eryücel, 2.Berkay Yasin Seherli (Çorum Belediye)

65 Kilo: 1.Emre Çetin, 2.Ali Şeker (Çorum Belediye)

70 Kilo: 1.Jamal Gasımov, 2.Yunus Emre Canbaş, 3. Efe Kamil Taşdemir (Çorum Belediye)

74 Kilo: 1.Eren Uzun, 2. Durucan Duru (Çorum Belediye), 3. Alperen Kara (Çorum Güreş Eğitim Merkezi)

79 Kilo: 1. Mertcan Damatoğlu (Çorum Belediye), 2.Serhat İnce (Çorum-ferdi)

86 Kilo: 1.Alperen Darenci, 2. Muhammed Sert (Çorum Belediye)

92 Kilo: 1.Yasin Eroğlu, 2. Yunuscan Küçük (Çorum Belediye)

97 Kilo: 1.Mehmet Ali Eryücel (Çorum Belediye), 2.Abdulkadir Güney (Osmancık Belediye), 3. Hasan Taha Küçük (Çorum Belediye)

125 Kilo: 1.Mustafa Tayyip Küçük, 2. Batuhan Şahin Laik (Çorum Belediye), 3. Harun Uysal (Çorum Gençlikspor)

Sporculara, derecelerine göre madalya verildi.

(Hüseyin AŞKIN)

