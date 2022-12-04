Mimarsinan Mahallesi’nde oturan vatandaşların yıllardır beklediği imar düzenlemesi ile ilgili yaptıkları çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Mimarsinan Mahallesi’nin yeni bir süliyete kavuşturularak cazibe merkezi haline getirileceğini belirtti.

Göreve geldiği günden bugüne kadar istişareye verdiği önemle bilinen ve düzenlediği mahalle buluşmaları ile vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Mimar Sinan Düğün Salonu’nda mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İmar düzenlemesiyle ilgili yaptıkları çalışmayı açıklayan Aşgın, Mimar Sinan Mahallesi'nin 189 bin metrekarelik bir alan yeni imar planıyla düzenlenip yeni bir süliyete kavuşturularak cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Mimar Sinan Mahallesi'nin, Çorum'un ilk toplu konut yerleşim yeri olduğu için binaların 5 kattan oluştuğunu aktaran Aşgın, eski binaların hiç birinde asansör olmadığını, yaşlı ve hastalar açısından zor bir durum olduğunu aktardı.

158 BİNANIN TAMAMI DÖNÜŞECEK

Sürecin hızlı olması ve Mimar Sinan'ın modern bir mahalle olması için revizyon imar planı oluşturduklarını kaydeden Aşgın; "Buranın mevcut imar durumunu iyileştirirsek, girişimci Çorumlu müteahhitlerin bir an önce buraya gireceğini çok kısa süre içinde buranın modern bir alan olacağını düşündük, planladık. Mahallemizin 16 bin nüfusu var. Revizyon imar planı yaptığımız sınırlar içerisinde 7 bin 170 vatandaşımız yaşıyor. 189 bin metrekarelik alan yani Mimar Sinan'ın yüzde 45'i dönüşüme girecek. Cuma Pazarı, Cemilbey Caddesi, Mimar Sinan 1.Cadde, 10.Cadde, 11.Cadde bu dönüşümden yararlanacak.

1984 yılında yapılan ve ihtiyacı karşılamayan 158 binanın tamamı neredeyse dönüşecek." şeklinde konuştu.

İMAR DURUMI 8 KATA ÇIKACAK

Aşgın, mevcut imar durumunun blok nizam 5 kat olduğunu ifade ederek, "Burada yapacağımız revizyon imar planın amacı 1984 yılında yapılan konutların yenilenmesini sağlamak.

Revizyon İmar Planıyla blok nizam 5 kat olan imar durumunu zemin dahil 8 kata çıkarıyoruz. Ayrıca buradaki Nüve evlerimizin imar durumunu ise 5 kata çıkarıyoruz. Müteahhitlerimiz buraya hemen girsin diye isterlerse alt kata işyeri yapabilecek.

Müteahhitlerin burada yapacağı dükkanlarla yeni ticaret merkezi olacak" diye konuştu.

HER VATANDAŞ AYNI HAKLARDAN YARARLANACAK

Sadece Mimar Sinan Mahallesi'nde değil, Çorum'un herhangi bir yerinde hangi mahallede olursa olsun şartları taşıyan herkese aynı hakkı vereceklerini belirten Aşgın; "En az 2 bin 500 metrekare büyüklükte bir arsaya sahip olan, yıkılmak üzere ve kentsel dönüşüme ihtiyacı olan binalarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün binaların dönüşümüne izin verdiği takdirde Çorum'un neresinde olursa olsun vatandaşlarımız dönüşümden yararlanacak.

Dönüşüm kapsamında emsalde yirmi sözümüzün arkasındayız. Emsalde yirmi şu demek: 10 dairen varsa 12 daire demek. Dönüşmek isteyen, eski evini yenilemek isteyen, kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünen vatandaşlarımız bir araya gelerek en az 2 bin 500 metrekareye ulaşarak gerekli izinleri aldıktan sonra emsalde yirmiden yararlanabilecek." ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu da Mimar Sinan Mahallesi'nde yapılacak revizyon imar düzenlemesinin hem Mimarsinan halkına hem de Çorum'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.



