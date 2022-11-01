Milletvekili Ceylan, Mimar Sinan Mahallesi ile birlikte Gülabibey Mahallesi’ne de hizmet verecek olan sağlık merkezi binasında ) 9 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonunun bulunacağını açıkladı.

Binanın bodrum ve zemin ile birlikte +5 kat olmak üzere 7 kattan oluşacağını belirten Ceylan, 4 bin 192,55 m2 kapalı alana sahip olacak sağlık merkezinin ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapıldığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin 39 milyon 919 bin TL karşılığında yüklenici firmaya verildiğini kaydeden Ceylan, yüklenici firma ile sözleşmenin de imzalandığı ve inşaata kısa süre içerisinde başlanacağını vurguladı.

Kapsamlı sağlık merkezinin yapımıyla birlikte bölge halkına sağlık hizmetlerinin çok daha rahat bir ortamda sağlanacağının altını çizen Milletvekili Ceylan, sağlık merkezinin bölge halkına Çorum’a hayırlı uğurlu olmasının diledi.

Ceylan, başta Mimar Sinan Sağlık Merkezi olmak üzere Çorum’a yapılan sağlık yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde sağlık bakanı Fahrettin Koca ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. (Haber Merkezi)

