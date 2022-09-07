TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ile birlikte Bartın Temsilciliği, Bolu Temsilciliği, Çorum Temsilciliği, Karabük Temsilciliği, Karadeniz Ereğli Temsilciliği, Kastamonu Temsilciliği, Kırıkkale Temsilciliği, Kırşehir Temsilciliği, Tunceli Temsilciliği, Zonguldak Temsilciliği, Düzce Oda Temsilciliği, Nevşehir Oda Temsilciliği, Sivas Oda Temsilciliği ve Yozgat Oda Temsilciliği ortak bir açıklamada bulunarak “Tezcan Karakuş Candan’ın görevine dönünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz” görüşüne yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan'ın Çankaya Belediyesi’ndeki memuriyet görevinden ihraç etmesinin hukuksuz olduğunu ifade eden Mimarlar Odası şube ve temsilcilikleri ülkeyi yönetme kabiliyetini kaybeden ve iktidar ömrünü tamamlayan AKP’nin son günlerini toplumsal muhalefetten intikam alarak geçirmeye adadığını söyledi.

Candan’ın hukuksuz bir karar ile görevden ihraç edildiği belirtilen açıklamada; “Başkentin Mimarlar Odası ve Başkanı kenti ve mesleğini korumaktan, kamu yararını savunmaktan, haksız kazanç elde eden rantçılara karşı mücadele etmekten hiçbir zaman geri durmamıştır. TOGO Kuleleri’nin sahibi Sinan Aygün’ün şikayetiyle başlatılan süreç işte bu mücadeleyi ve onun en öndeki yürütücüsü Tezcan Karakuş Candan’ı hedef almaktadır.

Biliyoruz ki Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Cumhuriyetin kurucu değerlerine, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki yağmaya ve talana, ülkede uygulanan hukuksuzluklara, toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılık, verdiği mücadele kamuoyu tarafından çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir. Kentlerimizde de verdiğimiz kamu yararı için hukuksuz ve rant odaklı kararlara karşı tüm mücadelelerimizde bize her türlü desteği veren, gücünü toplumdan ve bilimden alan Mimarlar Odası Ankara Şubesi en zor günlerde dahi kararlılık ve cesaretle doğruları söylemekten vazgeçmediği için bu saldırılara maruz kalmaktadır” denildi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve bağlı temsilcilikler olarak tüm saldırı ve baskılara karşı Tezcan Karakuş Candan’ın haklı ve onurlu mücadelesinin yanında olunduğu beli8rtilen açıklamanın devamında şu görüşlere yer verildi; “Bu saldırılara boyun eğmeyecek, hep birlikte, dayanışmayla karşı durmaya devam edeceğiz. Yargının en yüksek organlarından Danıştay’ın aldığı kesin kararı tanımayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nu kanuna aykırı bu karardan acilen geri dönmeye, hukuk ilkelerine göre hareket etmeye davet ediyoruz. Mimarlar Odası temsilcilikleri olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzün yükselerek devam edeceğini vurguluyor; kamu görevi yürüten meslektaşlarımızın ve yöneticilerimizin; tutuklama, baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma, ihraç gibi yöntemlerle yürütülen cezalandırma ve itibarsızlaştırılma kararlarını kınıyor ve reddediyoruz”

(Haber Merkezi)

