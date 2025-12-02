TMMOB Mimarlar Odası Çorum Temsilciliği 17. Dönem Genel Kurulu önceki gün gerçekleştirildi.

100’ün üzerinde üyenin katılımıyla düzenlenen seçimli genel kurul, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı İsmail Coskun, Sayman Halis Kayısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Bozdağ gözetiminde yapıldı.

Divan Heyeti Başkan Mehmet Patlar, Sayman Halil İbrahim Özcan, Yazman Emre Özkeskin olarak oluşurken, seçimlerde yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Pınar Karakurt

Rüveyda Fındık

Oğuzhan Yurttaş

Yasin Zorlu

Nilgün Gevher

Derman Bilge Durmuş

Abdullah Layık

Beyda Yıldız

Büşra Koşa

Muhabir: Haber Merkezi