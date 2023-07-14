Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 4 grup merkezinde yapılan U17 Türkiye Futbol Şampiyonası Yarı Final Grup Birinciliği bu akşam itibariyle sona erdi. Aksaray grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor grubunda ilk önce Ankara Güneşspor'u daha sonra Kayseri temsilcisi Kocasinan Şimşekspor'u 1-0 yenerek grubunu lider tamamladı ve diğer grubun birincisi ile final maçı oynamaya hak kazandı.

Bu akşam saat 18.00'de Aksaray Dağılgan Stadı'nda oynanan maçta Çorum temsilcisi Ankara temsilcisi Kavaklıderespor ile karşı karşıya geldi. Normal süresi karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanırken, kazananı penaltı atışları belirledi. Mimar Sinan Gençlikspor kullandığı 4 penaltıdan 3'ünü golle sonuçlandırırken, rakip Kavaklıderespor ise 5'de 5 yaparak maçı 6-4 kazandı.

Bu sonucun ardından Ankara temsilcisi Türkiye'nin en iyi 4 takımının mücadele edeceği finallere adını yazdırırken, Çorum temsilcisi ise finallere veda ederek Türkiye'nin en iyi 8 takımından biri oldu.