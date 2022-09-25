Çorum’un başarılı amatör futbol kulüplerinden Mimar Sinan Gençlikspor forması ile geçtiğimiz sezon U16 Grup Şampiyonasında sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Yusuf Can Çöp, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü’ne transfer oldu.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 2 ay önce, Yusuf Can Çöp için Mimar Sinan Gençlikspor’un kapısını çalan Ankaragücülü yetkililere olumlu cevap verildi. Ankaragücü altyapısında antrenmanlara çıkmaya başlayan genç futbolcu, sergilediği başarılı futbolla, Başkent ekibinin altyapı antrenörleri tarafından da beğenildi ve genç futbolcunun transferi bitirildi. Çöp’ün, Sarı-Lacivertli kulübe transferi resmiyet kazandı.

Ankaragücü’ne lisansı çıkan Çorumlu genç futbolcu, Ekim ayında başlayacak olan U17 Elit Ligi’nde sarı-lacivertli formayı terletecek.

(Rıfat KARA)

