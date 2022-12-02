Çorum’un en merkezi noktalarından biri olan Kale Mahallesinde bakanlık ve TOKİ marifetiyle yapılacak kentsel dönüşümün müjdesini veren ardından Gülabibey Mahallesi sakinlerine Hasan Paşa Sokaklarda kentsel dönüşümü başlatacak revizyon imar planını açıklayan Belediye Başkanı Aşgın, Mimar Sinan sakinlerinin de yıllardır beklediği imar düzenlemesiyle ilgili yaptıkları çalışmayı açıklayacaklarını vurguladı. Aşgın, 3 Aralık Cumartesi günü yapılacak düğün salonu açılışının ardından “Başkanım Mahallemizde Söz Bizde”programı kapsamında Mimar Sinan Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek 2 bin 165 hane ve 7 bin 170 kişiyi ilgilendiren 42 hektarlık alanda yapılan revizyon imar planıyla ilgili bilgiler verecek.

