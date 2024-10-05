Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) 2024-2025 Sezonu başlıyor. 5.Grupta yer alan ve ilk kez bu ligde boy gösterecek olan Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, sezonun ilk maçında yarın Çankırı FK’yı konuk edecek. Ligde kalıcı olmak isteyen ve bu doğrultuda sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen yeşil-siyahlılarda tüm planlar 3 puan üzerine yapıldı.

Mimar Sinan’la Çankırı FK arasında, Çorum-İtfaiye Sahası’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi bölgesel hakemlerinden Nurullah Yardımcı düdük çalacak. Saat 14.00’te başlayacak maçta Nurullah Yardımcı’nın yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Oğuz Akgün ve Yunus Yalçın yapacak. Yine Ankara bölgesinden Keman Erol da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Grupta oynanacak diğer maçlarda Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Çarşambaspor, Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile Sorgun Belediyespor, Sinopspor ile Kırıkkale Yahşihanspor, Bartınspor ile Eflanispor, Geredespor ile Suluova Sebatspor, Çilimli Belediyespor ile Taşköprüspor ve Çubukspor ile Hacettepe 1945 karşı karşıya gelecek.