Alaca ilçesine bağlı Alacahöyük’de M.Ö 1240 yılında Hititliler tarafından sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan baraj, 2002 yılında yapılan kazılar sırasında bulundu. Gün yüzüne çıkarılan barajın turizme kazandırılması için etrafındaki 277 dönüm arazi kamulaştırıldı.

2016 yılında yapımına başlanan proje kapsamında tarihi Hitit Barajı etrafında çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. Hitit at arabaları ile yapılacak gezi güzergahı, baraj ve kazı alanları için seyir terasları, Hitit dönemini yansıtacak eser reflikaları, laboratuvar, Hitit usulü doğal tarım alanları, Hitit yemeklerinin sunulacağı restoran, atölyeler, sergi salonları ve konaklama yerleri yapıldı. Turizm amaçlı yapılan tesisleri işleten kimse çıkmayınca dört yılın sonunda harabeye döndü.

TAHTASIZ: “BEKÇİ DAHİ KOYMADILAR”

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alacahöyük Hitit Gölpınar Barajı ve Arkeopark Projesi’nin yapıldığı bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Hititlerden kalma tarihi barajı yeniden canlandırmak ve turizme kazandırmak amacıyla yapılan projenin hiç kullanılmadan çürümeye başladığını söyleyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “2018 yılında kesin kabulü yapılmasına rağmen 10 milyon 700 bin lira harcanan tesis çürümeye terk edildi. Ve buranın da kapıları, camları kırık dökük vaziyette. Kaderine terk edilmiş harabe bir vaziyette çürüyor tesis. Bu alana bir bekçi dahi koyamadılar. Milli servetin göz göre çürümesini izliyorlar” dedi.



“TURİZME KAZANDIRALIM”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a seslenen CHP’li Tahtasız, bu tesislerin bir an önce turizme kazandırılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz buradan turizm bakanına sesleniyoruz; Burası 2018’de teslim alındığında her taraf çok güzeldi. Alacahöyük Belediyesi 2014 yılında kapatıldı. Burayı Alaca Belediyesi teslim almadı. Çorum Belediyesi teslim almadı. Çorum Valiliği teslim almadı. Hitit Üniversitesi teslim almadı. Ve burası maalesef kaderine terk edildi. 2018 yılında bitirildiğinde 10 milyon 700 bin lira harcanan tesis çürüyor.

Her seçim öncesinde Boğazkale, Hattuşa ve Alacahöyük ve Ortaköy’’deki Şapinova kazılarını birbirine bağlayan turizm yolu yapılacağı sözü verildi o da yapılmadı. Burası 7500 yıllık tarihi olan Hititlerin başkenti. Buraları turizme kazandıralım. Ve buralara hak ettiği değeri verelim.”