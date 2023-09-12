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ÇORUM HABER’e konuşan bölge esnafı ve vatandaşlar, banka işlerini kolaylıkla halledebildiklerini, özellikle emeklilerin rahat bir şekilde emekli maaşlarını çekebildiklerini belirterek, yetkililerden banka şubesinin Milönü’nde kalmasını talep ettiler.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Mustafa Aralık, Halk Bankası’nın sadece bölgenin değil Kale Mahallesi, Yavruturna Mahallesi ve Bahçelievler Mahallesi’ne hitap eden bir banka olduğunu dile getirdi. Halk Bankası’nın bir devlet bankası olduğunu hatırlatan Aralık, “Buradan maaşını alan birçok vatandaş var. Çevre köylerden gelen vatandaşlar da burada rahatlıkla aracını park edep, bankadaki işlerini halledip çevredeki esnaftan da alışverişini yaparak, evine dönüyor. Banka buradan sanırım Bahabey Caddesi’ne gidecek, orada zaten büyük bir otopark sorunu var. Vatandaş aracını park edemeyecek, yürümek zorunda kalacak. Emekli vatandaşlar zaten ileri yaştalar ve bu durum onları mağdur edecek.” dedi.

Halk Bankası şubesinin Milönü’deki tek banka kurumu olduğunun altını çizen Aralık, şunları söyledi: “Bu şube kaldırıldığında burada bir devlet dairesi kalmayacak ve burası tamamen unutulmuş bölge olacak. Askerlik şubesinin de kaldırılacağı yönünde birtakım söylemler var. Orası da gittiği zaman burası tamamen ücra bir köy gibi olacak. Terk edilmiş bir mahalle boyutuna gelecek. Bunun olmaması lazım devletin mahallemize sahip çıkması lazım. Bu bölgede pek çok esnaf var, her birinin 3-4 çalışanı var evlerine ekmek götüren, banka şubesi gittiği zaman esnafın da işi olumsuz etkilenecek, belki de işyerlerini kapamak zorunda kalacaklar. Bizler bankanın gitmesine karşıyız. Hatta gelebiliyorsa farklı devlet kurumları ve özel kurumları da mahallemize gelsin.”

Sağlık Eczanesi sahibi Eczacı Meral Öztürk de bölgelerinde banka olmasının bugüne kadar hep faydasını gördüklerini ifade etti. Şimdiye kadar ellerinden geldiğince bankayı desteklediklerini de kaydeden Öztürk, “Burada bir banka olmasından memnunuz. Günlük ödemelerimizi kolaylıkla yapıyoruz. Özellikle yaşlı hastalarımızın çoğu maaşlarını bu bankadan çekiyorlar. Kaldırılmasını istemiyoruz.” diye konuştu.



Özlem Leblebi sahibi Satılmış Akın ise, banka şubesinin kaldırılmaması için mücadele edeceklerini belirterek, “Sayın vekilimiz Yusuf Ahlatcı’nın yanımızda olacağını umuyoruz. Mahalle esnafı olarak kendisinden bu konuya el atmasına istiyoruz. Neden kaldırıldığını da bilemiyoruz. Burada park sorunu yok, insanların yürüme mesafesinde. İnşallah kaldırılmaz, vekilimize sonsuz güveniyoruz.” şeklinde konuştu.

Bir başka esnaf Nergis Akın da ‘Halkbankası’nın kaldırılmasını istemiyoruz’ diyerek şöyle devam etti: “Ben 50 yaşındayım ama 70 yıldır bu esnaf var. Esnaflar bankayı buraya getirmek için elinden geleni yaptı. Meclis’e kadar gittiler. Halk gitmesini istemiyor, esnaf istemiyor neden kaldırmak istiyorlar bilmiyorum.”

Bir vatandaş ise kararın ideolojik olduğunu savundu, Şükrü Tarhanacı isimli vatandaş ise, emekli maaşını bankadan çektiğini, Halkbank şubesinin kaldırılmamasını talep etti.