Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Cihannüma tarafından düzenlenen “İleri Teknolojiler ve Sanayi” çalıştayı başladı. Çalıştaya katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin savunma sanayi alanında geçmişten bugüne gelinen nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin savunma sanayinde yerlilik oranın yüzde 20'lerden yüzde 80 seviyesine ulaştığını vurgulayan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Asil bir milletimiz var. Kahraman bir ordumuz var. Büyük bir milletimiz var ve binlerce yıllık bir geleneğimiz var. Bu gelenek sonunda savunma sanayinde yüzde 20'lerden yüzde 80'lere ulaşan bir yerlilik oranı var. Bugünlere nasıl gelindi; Fatih Sultan Mehmet Han zamanında Tophane-i Amire'yi kurdu. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) temelini 1453'lere dayandırıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han döneminin en modern silahlarını yaptı. Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim han bu modern silahları kullandı. Cumhuriyetin kuruluş yıllarında bile 1921 yılında 27 tane askeri fabrikamızın, 11 tane MKE'nin mühimmat fabrikalarının kökenini teşkil eden Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü kuruldu.” dedi.