Sunguroğlu İlkokulunu ziyaret edip sınıfları gezen ve öğrencilerle sohbet eden Dere, çocukların karne sevincine ortak oldu.

Dere, gazetecilere, Sunguroğlu İlkokulu öğrencilerinin mektup yazarak kendisini okula davet ettiğini söyledi.

Bunun üzerine okula geldiğini belirten Dere, "Mezun olduğum ilkokuldan kıymetli yavrularımız, yazdıkları mektuplarla beni mutlu etti. Rabb'im sizlere ömür boyu başarı ve mutluluk nasip etsin. Geleceğimizin teminatı güzel yavrularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Dere, öğrencilere karnelerini verdi.