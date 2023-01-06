Volkswagen Polo 1.4 TDI icradan satılıktır Volkswagen Polo 1.4 TDI icradan satılıktır

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alacak. 
Başvurular 3 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak. 
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