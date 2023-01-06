ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 231 adet boş pozisyona sözleşmeli personel alacak.

Başvurular 3 Ocak 2023 tarihinde saat: 10.00’da başlayıp, 15 Ocak 2023 tarihinde saat: 23.59’da sona erecek. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacak.

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