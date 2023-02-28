18-30 yaş arasındaki gençlerin herhangi bir AB ülkesinde veya kendi ülkesinde kısa dönemli ya da uzun dönemli gönüllülük programlarına katılabilmelerinin önünü açan Avrupa Dayanışma Programı ESC (European Solidarity Corps) kapsamındaki kalite sertifikası alan kurumlar arasına İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili illi Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Avrupa Dayanışma Programı (ESC); gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Avrupa Birliği girişimidir.

ESC Gönüllülük Faaliyeti Kalite Sertifikası (ESC50)'na ülkemizden başvuru yapan kurumlar arasından 58 başvuru kalite değerlendirilmesine alındığı ve bağımsız dış uzmanlar tarafından değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Değerlendirme sonucuna göre; 3 kurum "Lider" rolü, 18 kurum ise "Destekleyen" ve/veya "Ev Sahibi" rolü için Kalite Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz de kalite sertifikası alarak destekleyen kuruluş statüsünde akredite olmuştur.” (Haber Merkezi)

