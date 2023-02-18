Afet bölgesinde vatandaşların kullanması için bir TIR dolusu 100 bin adet köpük tabildot ve 100 bin adet çatal-kaşık gönderildi. Bunun yanında Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin çadırda ve dışarda kullanmaya uygun olarak ürettikleri sobaları taşıyan 11. yardım TIR’ı da önceki gün uğurlandı.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden gönüllü öğretmen, öğrenci ve velilerin bin bir emekle kamp tulumu, yastık, çamaşır, yetişkin ve bebek pijama takımları ile nevresim takımları diktiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan 'Deprem Psikoeğitim Programları' kapsamında afet bölgesinde psikososyal destek verecek 12 psikolojik danışman ve rehber öğretmenimizi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine uğurladık. İnşallah bu zor zamanları el birliğiyle üstesinden geleceğiz. Milli eğitim camiası olarak devletimizin vereceği her görevi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde, milletimizin yanında olacağız” dedi.

(Haber Merkezi)

