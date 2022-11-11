Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mustafa Çiftçi, 11 ayrı lokasyonda 29.500 fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü ile OSB Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 380 dekar arazinin ağaçlandırılmasının planlandığını kaydeden Çiftçi, bu kapsamda bu yıl içerisinde 25 dekar araziye 8 bin fidan dikileceğini dile getirdi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde öğrencilerle birlikte fidanları vatan toprağına emanet ettiklerini belirten Vali Çiftçi, bu yıl Çorum’da 1 milyon fidanın yeşil vatana katılmış olacağını söyledi.

Orman İşletme Müdürlüğü’nün iki gündür ücretsiz 20 bin fidan dağıttığını da dile getiren Çiftçi, “Çorum’da ormancılık alanında hummalı bir çalışma var. Şu anda Çorum’un orman varlığı yüzde 38’e çıkmış durumda. Bu çalışmalar bundan sonra da artarak devam edecek” dedi.

Fidan dikme etkinliğine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



(Taner ŞİMŞEK)

