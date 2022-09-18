AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Cieylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Mücahit Keskinel, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Tuzcu, Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur ve Belediye Meclisi üyeleri, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın makamında bir araya gelip sohbet ettiler.

Vekiller, şehircilikten ekonomiye kadar her alanda Çorum’u geliştirme gayretlerinin devam edeceğini vurguladılar. (Haber Merkezi)

