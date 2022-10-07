AK Parti Genel Merkezi’nin “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında ilimize gelecek olan milletvekillerinin tüm gün boyunca ilimiz ilçelerine gideceği belirtildi.

Bu kapsamda AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam’ın bugün Kargı’ya gelerek ziyaret ve istişarelerde bulunacağı dile getirildi.

AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK Üyesi Çorumlu hemşehrimiz Asuman Erdoğan ise aynı program kapsamında ilimiz Dodurga ilçesine giderek ziyaret ve istişarelerde bulunacak.

Dodurga’da esnaf ziyareti ve vatandaş buluşmalarına katılacak olan Erdoğan, partililerle biraya gelerek istişarelerde de bulunacak.

(Haber Merkezi)

