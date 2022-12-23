Çorum’da merkez, ilçe hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında eksik olan uzman ve pratisyen doktor kadrosu için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşerek Çorum'un doktor talebini iletti.

BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmelerde Çorum merkez, İlçe hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında doktor eksiklerini ileterek, eksikliklerin giderilmesi için talepte bulunmuştuk. Taleplerimiz doğrultusunda Çorum merkez, ilçe hastanelerimizde ve sağlık kuruluşlarında görevlendirmek üzere çeşitli branşlarda 9 uzman hekim ve 9 pratisyen hekim olmak üzere 18 doktor kadrosu tahsis edildi” dedi. Çorum’un ihtiyaç duyduğu diğer branşlar içinde bakanlıkla görüşmelerini sürekli sürdüreceğini ifade eden Milletvekili Ceylan, yapılacak yeni dönem atamalarında ihtiyaç duyulan hekimler içinde takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ATANAN HEKİMLER

Çorum’a atanacak doktorların dağılımını da açıklayan Milletvekili Ceylan, “Çorum Bayat Toplum Sağlığı Merkezine 1 Tabip, Çorum İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine 1 Tabip, Çorum Merkez 13 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 1 Tabip, Çorum Osmancık Devlet Hastanesine 5 Tabip, Çorum 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna 1 Tabip, Çorum Sungurlu Devlet Hastanesine 1 Acil Tıp Uzman Tabip, Çorum Alaca Devlet Hastanesine 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Tabip, Çorum Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 Aile Hekimliği Uzman Tabip, Çorum Osmancık Devlet Hastanesine 1 Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzman Tabip, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Tabip, 1 Kalp ve Damar Cerrahisi Uzman Tabip, 1 Perinatoloji Uzman Tabip, Çorum Bayat Devlet Hastanesine 1 İç Hastalıkları Uzman Tabip, Çorum İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine 1 Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzman Tabip olmak üzere Sağlık Bakanlığımız tarafından merkez, ilçelerimiz ve sağlık kuruluşlarına ataması yapılan doktorlarımız hemşerilerimize hizmet edeceklerdir” ifadelerini kullandı.

VEKİLDEN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum için 9 uzman hekim ve 9 pratisyen hekim ataması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “Doktorlarımızın atamaları yapılarak görevlendirilen yerlerde görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, İlimize ve ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. AK Parti hükümetleri döneminde Çorum’a çok önemli sağlık yatırımlarının kazandırıldığını vurgulayan Ceylan, Çorum’u sağlıkta bölgenin en önemli merkezi haline getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

