AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandili’ne daha kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduklarını vurguladı.

Milletvekili Kaya yazılı olarak yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Kandiller, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı, manevi dünyamızın aydınlandığı en özel günlerdendir. İşte bu anlamda idrak edeceğimiz Regaip Kandili’nde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) kutlu yolculuğunun ışığında, Yüce Yaradan’a, ailemize, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, kandillerimizin özüne yakışır şekilde; vicdan muhasebesi yaparak kendimizi sorgulamalı, yanlış ve kusurlarımızdan dönme konusunda çaba sarf edip, küslük ve dargınlıklara son vererek, bu anlamlı günün, barışa, dostluğa, kardeşliğe vesile olması için üzerimize düşen görevi yerine getirmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çorumlu hemşerilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam âleminin Regaip Kandil’ini tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum”

(Haber Merkezi)

