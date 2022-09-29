AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, son olarak şehrimizin köklü esnafından Karabacak Mobilya ve Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak’ı ziyaret ederek, hem Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi seçilmesinden dolayı kutladı, hem de Türkiye'de onlarca lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron hakkında bilgi aldı.

Karabacak Mobilya Kurucusu Sadık Karabacak, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak ve oğlu Berkan Karabacak ile bir süre sohbet eden Milletvekili Kaya, ailenin ilimiz istihdamına sağladığı faydalar nedeniyle teşekkür ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi.

Ali Karabacak ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Kaya’ya teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

