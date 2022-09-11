Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesinin ardından tüm mesaisini Çorum’a ayıran Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum’u adeta karış karış geziyor. Milletvekili Kaya, Çorum’un tüm ilçeleri ile birlikte kent merkezini gezerek, hem vatandaşlarla, hem de esnaflarla bir araya geliyor.

Milletvekili Kaya, görüştüğü vatandaşların ve esnafların sorun ve sıkıntılarını dinliyor, bir yandan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletiyor. Kendisine iletilen talepleri not alarak, esnaflara hayırlı bol kazançlar dileyen Milletvekili Kaya, AK Parti’nin her daim esnafların yanında olduğunu hatırlatarak, yapılan çalışmaları da kendileri ile paylaştı.

Milletvekili Oğuzhan Kaya’ya esnaf ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Elvan Börekçi, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur de eşlik etti.



(Volkan SINAYUÇ)

