10 ilde büyük yıkıma sebep olan deprem felaketi sonrasında bölgeye giden Milletvekili Kaya, çalışmaları yakından takip etmek için depremden etkilenen bölgeye gitti. Osmaniye’de Afet Koordinasyon Merkezi'ne uğrayarak, son durum ile ilgili bilgileri aldıktan sonra açıklamada bulunan Milletvekili Kaya, “Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Yüce Asil Millet Yine Zor Günlerde Birlik ve Beraberlik İçerisinde; Milletimizin Başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

Çok geniş bir alanı etkileyen deprem felaketinin yaşandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini ileten Oğuzhan Kaya, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, partilerinin tüm imkanları ile vatandaşının yanında olduğunu tüm teşkilatların yardım ve kan bağışı için seferberlik halinde bulunduğunu anlattı.

Osmaniye’den sonra Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman illerine gidecek olan Kaya; “Yaralarımızı saracak, seferberlik ruhuyla hep birlikte üstesinden geleceğiz inşallah” dedi.



(Volkan SINAYUÇ)

