1-7 Ekim tarihinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlandığını hatırlatan Milletvekili Kaya, yüce dinimiz İslam’ın iman edenler arasında sevgi, saygı, kardeşlik ve dayanışma bilincinin gelişmesi için evrensel prensipler getirdiğini, bu konuda çeşitli müesseselerin oluşturulmasını öngördüğünü, bunların başında da camilerin geldiğini söyledi. Dinimizin cami ve cemaate verdiği önemi Peygamber Efendimizin hicreti esnasında daha Medine'ye varmadan Kûba Mescidi'ni, Medine'ye ulaşınca da ilk iş olarak Mescid-i Nebevi'yi, bizzat çalışarak ve teşvik ederek inşa etmelerinden anlaşıldığının altını çizen Milletvekili Kaya, cami ve ibadethanelerin; edep, terbiye, sevgi, saygı, hak ve hukuk anlayışının kazandırıldığı ilim ve irfan ocakları olduğunu kaydetti.

Camilerden alınan hikmet ve bilgilerle, hırs, kin, haset, gıybet, iftira gibi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arınmayı, haram ve günahlardan uzak kalmanın öğrenildiğini söyleyen Milletvekili Kaya, camilerin, bulundukları yörenin sosyal hizmet ve ilişkilerinde devamlılığı olan ve çevresini aydınlatan kandiller olduğuna işaret etti.

Ecdadın geçmişten günümüze camilerin yapılması ve korunmasına, din görevlilerinin toplumumuzda örnek bir konumda tutulmasına hassasiyet gösterdiğini ifade eden Milletvekili Kaya, “Camilerimize ömür veren, milletimizi ezanla günde 5 vakit camiye, mescide, namaza, kurtuluşa, Allah’ın huzuruna davet eden, mihrabı, minber ve kürsüyü mektep yapan, cami ve mescitleri herkese, her gönle açan, zamanı ve mekanı güzelliklerle bezeyen, ilahi kelamı aşk ve şevkle imanlı kulaklara ve kalplere, arz ve semaya ileten hoca efendileri tebrik ediyorum. Hayatta olanlarına sağlık ve afiyet, vefat edenlere ise yüce Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.