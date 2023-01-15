2.Lig’de ikinci yarı başlarken, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, takıma destek açıklamasında bulunurken, Çorum FK’ya şampiyonluk yolunda başarı diledi. “Gün Çorum FK’nın yanında durma günüdür” diyen milletvekili Oğuzhan Kaya, “Kulübümüze ilk günkü gibi sahip çıkacağız. Bir ve beraber olacağız. Gün Çorum Futbol Kulübü’müzün yanında durma günüdür. Ne bir eksik, ne bir fazla. Herkes, her şeyi bir kenara bırakarak, kırmızı- siyahlı şanlı bayrağımızın altında toplansın. O sene bu sene. İnşallah Biz şampiyon olacağız.

Kulüp başkanımız Oğuzhan Yalçın’ın emekleriyle ligin ikinci yarısı öncesi çok iyi bir takım kadrosu oluşturuldu. Çorumlulara, taraftarlarımıza ve bizlere düşen ise, bu takımın yanında durup, şampiyonluk ipini sezon sonunda kucaklayıp, o kupayı Çorum’a getirtmeye destek vermektir. İnşallah bu sezon bir üst lige çıkacağız.

2.lig standartlarında devrim gibi transferler yapıldı. Türkiye’nin gözü Çorum Futbol Kulübü’nde, bizi seyrediyorlar. Artık şampiyonluk yolunda dönüşümüz olamaz. Bizlere düşen ise bu takımı sonuna kadar sabırla desteklemektir. Tek yumruk olursak, inanırsak, büyük sevinci yaşayan taraf biz olacağız. Biz kazandıkça rakiplerimizin kimyası bozulacak. Zafere hep birlikte ulaşacağız Yapılacak olan hiçbir şey hayal değildir” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

