Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ile Osmancık ilçesine bağlı Danışment köyünde Çorum İl Özel İdaresince yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Kaya, incelemelerin ardından gazetecilere, iki ilçe arasında daha önce Çorum İl Özel İdaresince 9 kilometrelik yeni yol açıldığını hatırlattı.

Yolun stabilize asfaltla kaplandığını belirten Kaya, "Osmancık'ı Vezirköprü'nün köylerine birleştiren yaklaşık 21 kilometrelik yolun 8 kilometresi Samsun-İstanbul kara yolu, 2 kilometresi Danişment köyü yolu. Yaklaşık 9 kilometrelik kısmını da yeni yaptık. Bu yol, Vezirköprü'ye bağlı köylerdeki 15 bin nüfusun Osmancık'a, Ankara’ya ve İstanbul’a daha kolay ulaşması demek." dedi.

Yolun Osmancık ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Kaya, "Buradaki inşaat sektöründe çalışanlar, hem tekstilde çalışacak olanlar hem de ticari anlamda Osmancık'a geliş gidiş yapanlar için sunduğumuz bir yol." diye konuştu.