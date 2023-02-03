“Türkiye’nin ÖNDERleri” projesinin milletin geleceğine yön verecek önder şahsiyetlerin donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi için gerçekleştirilen eğitim ve kişisel gelişim programı olduğunu belirten Kavuncu, “Aydınlık gelecekleri inşa edecek gençlerimiz, bu proje kapsamında yaptıkları çalışmalar ve gezilerle; okuyan, düşünen, tahlil eden bireyler olarak fikri ve ilmi altyapı edinmektedirler.

Bizler de bu kapsamda kıymetli öğrencilerimizle TBMM çalışmaları, güncel konular, ülke ve dünya gündemi üzerine değerlendirmeler yaparak, tecrübe paylaşımında bulunduk.

Gazi Meclisimizi gezdik, öğrencilerimiz TBMM Genel Kurul çalışmalarımıza şahit oldular. Hain FETÖ darbecilerinin ihanet ve ibret vesikası Gazi Meclisimizdeki bombaladıkları mekânları gördüler” dedi.

(Haber Merkezi)

