Mübarek üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili'nin tüm İslam âlemine sağlık, birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, yayınladığı mesajda rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi, Ramazan Ayının da müjdecisi olan bir Regaip Kandili'ne tekrar kavuşmanın huzur ve mutluluğu içinde olduğunu söyledi.

Milli ve manevi değerlerini her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil gecelerinin insanları birbirlerine yaklaştıran, kaynaştıran, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı, dini duyguların yoğunlaştığı, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Ceylan şu görüşlere yer verdi:

“Müslümanlar arasında Üç Aylar olarak bilinen Recep, Şaban, Ramazan aylarının, samimi kulların af ve mağfiretle ödüllendirilecekleri kutsal zamanlardır. Yüce Allah'a daha derin bir şükür imkanı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum. Bu mübarek gecede devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği vatanımızın her türlü tehlike ve afetlerden korunması, bütün insanlığın huzur ve mutluluğu, barışı ve her türlü tehlikelerden muhafazası için Rabbimize dua edelim. Bu vesile ile bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, sağlık ve huzur getirmesini yüce Allah'tan diliyor, Çorumlu hemşerilerimin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve üç aylarını tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı canı gönülden diliyorum”

(Haber Merkezi)