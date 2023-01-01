Mekke’nin Fethinin; yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biri olduğunu ifade eden Çorum Milletvekili Ceylan; “Yeryüzünün kalbi olan Mekke’nin fethi, İslam tarihine altın harflerle yazılmış kutlu bir fetihtir. İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olan Mekke’nin fethi; zulme ve adaletsizliklere başkaldırının, karanlıkların aydınlığa ulaşmasının sembolüdür, gönüllerin fethidir. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) önderliğindeki İslam ordusunun tek damla kan dökmeden şanlı zaferiyle taçlanan Mekke’nin fethiyle, tevhit bayrağı Kâbe-i Muazzama’da dalgalanırken ardından da yeryüzü dalga dalga tevhid nuruyla aydınlandı” dedi.

2022 yılını geride bırakırken yepyeni umutlarla 2023’ü karşılayacaklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan; 2023 yılının sağlık, huzur, barış, bol kazanç, mutluluk ve güzellikler getirmesini dileyerek, Mekke’nin Fethi gibi kalplerinde fethedilmesinin önemine vurgu yaptı.

(Haber Merkezi)

