Mekke’nin Fethinin; yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biri olduğunu ifade eden Çorum Milletvekili Ceylan; “Yeryüzünün kalbi olan Mekke’nin fethi, İslam tarihine altın harflerle yazılmış kutlu bir fetihtir. İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olan Mekke’nin fethi; zulme ve adaletsizliklere başkaldırının, karanlıkların aydınlığa ulaşmasının sembolüdür, gönüllerin fethidir. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) önderliğindeki İslam ordusunun tek damla kan dökmeden şanlı zaferiyle taçlanan Mekke’nin fethiyle, tevhit bayrağı Kâbe-i Muazzama’da dalgalanırken ardından da yeryüzü dalga dalga tevhid nuruyla aydınlandı” dedi.
2022 yılını geride bırakırken yepyeni umutlarla 2023’ü karşılayacaklarını belirten AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan; 2023 yılının sağlık, huzur, barış, bol kazanç, mutluluk ve güzellikler getirmesini dileyerek, Mekke’nin Fethi gibi kalplerinde fethedilmesinin önemine vurgu yaptı.
(Haber Merkezi)
Milletvekili Ceylan’dan Mekke ve yeni yıl mesajı
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Mukaddes Şehir Mekke’nin Fethi’nin 1392. Yıldönümü ve yeni yılın başlaması nedeni ile bir mesaj yayınladı.
Mekke’nin Fethinin; yeryüzü tarihinin değiştiği ve yeryüzünde adaletin tecelli ettiği müstesna günlerden biri olduğunu ifade eden Çorum Milletvekili Ceylan; “Yeryüzünün kalbi olan Mekke’nin fethi, İslam tarihine altın harflerle yazılmış kutlu bir fetihtir. İslam tarihi açısından bir dönüm noktası olan Mekke’nin fethi; zulme ve adaletsizliklere başkaldırının, karanlıkların aydınlığa ulaşmasının sembolüdür, gönüllerin fethidir. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed (SAV) önderliğindeki İslam ordusunun tek damla kan dökmeden şanlı zaferiyle taçlanan Mekke’nin fethiyle, tevhit bayrağı Kâbe-i Muazzama’da dalgalanırken ardından da yeryüzü dalga dalga tevhid nuruyla aydınlandı” dedi.