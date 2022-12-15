Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum için 1 uzman tabip, 2’i Uzman Diş tabibi, 1 Eczacı olmak üzere 4 kadroya atamanın yapıldığını belirten Milletvekili Ceylan, “Doktorlarımızın atamaları yapılarak görevlendirilen yerlerde görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize ve İlçelerimize hayırlı Uğurlu olsun” dedi.

Çorum’un ihtiyaç duyulan branşlar için yeni doktor atamalarının yapıldığını kaydeden Milletvekili Ceylan, yapılan atamalar ile nispeten doktor sıkıntılarının giderildiğini ifade etti.

İhtiyaç olan diğer branşlar içinde sürekli bakanlıkla görüşmelerini sürdürdüğüne işaret eden Milletvekili Ceylan, yapılacak yeni dönem atamalarında ihtiyaç duyulan hekimler içinde takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Ataması yapılan doktorların en kısa sürede görevlerine başlayacağını açıklayan Milletvekili Ceylan, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 1 Romatoloji ve 1 Eczacının, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ise 2 adet Diş Tabibinin atamalarının yapıldığını söyledi.

