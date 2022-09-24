Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum için 91’i uzman tabip, 1’i Uzman Diş tabibi olmak üzere 92 doktor kadrosu tahsis edildiğini belirten Milletvekili Ceylan, “Doktorlarımızın atamalarının yapılacak kura sonucunda belirlenecek ve görevlerine başlayacaklardır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, İlimize ve İlçelerimize hayırlı Uğurlu olsun” dedi.

Çorum’un ihtiyaç duyulan branşlar için yeni doktor tahsisinin yapıldığını kaydeden Milletvekili Ceylan, yapılacak atamalar ile nispeten doktor sıkıntılarının giderileceğini ifade etti.

İhtiyacın giderilmediği bazı branşlar içinde sürekli bakanlıkla görüşmelerini sürdürdüğüne işaret eden Milletvekili Ceylan, yapılacak yeni dönem atamalarında ihtiyaç duyulan hekimler içinde takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Milletvekili Ceylan, yapılan uzman tabip kadrolarının şu şekilde olduğunu açıkladı;

“Protetik Diş Tedavisi Uzman Diş Tabibi, Çorum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Uzman Tabipleri Çorum Devlet hastanesine, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi Uzman Tabip Çorum Bayat Devlet Hastanesine,

Acil Tıp, Algoloji, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Çocuk Kardiyolojisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Histoloji ve Embriyoloji, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi, Radyoloji, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Tıbbi Patoloji, Üroloji, Yoğun Bakım Uzman Hekimleri Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine,

Göğüs hastalıkları uzman tabibi Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesine, Tıbbi Biyokimya Uzman Tabibi Çorum Halk Sağlığı Laboratuvarına,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları, Üroloji Uzman Tabipleri Çorum İskilip Devlet Hastanesi’ne,

Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Tıbbi Biyokimya Uzman Tabipleri Çorum Osmancık Devlet Hastanesi’ne,

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Genel Cerrahi, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji, Üroloji, Uzman Tabipleri Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi’ne atamalarının yapılacağını ifade etti.