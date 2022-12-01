Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 475 metrekare kapalı alana sahip olacak Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmet İstasyonu ihalesinin 23 Kasım’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapıldığını bildirdi. Ceylan, “Binevler (Ayarık)iki hekimli Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmeti İstasyonu toplam iki kattan oluşacak, 475 metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapımı için 23 Kasım’da İl Sağlık Müdürlüğümüzce ihalesi yapıldı. Şuanda proje yüklenici firma ile sözleşme imzalama aşamasında. En kısa sürede inşaatı tamamlayarak bölge halkına hizmete sunmayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

