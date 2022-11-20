AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan yarın (21 Kasım 2022 Pazartesi) ilk olarak saat 12,30’da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde kurulan Psikiyatri Polikliniği’nin açılış törenine katılacak.

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet daha sonra ise saat 13.30’da Gülabibey Mahallesi Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü (Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanı) içinde yapılacak olan 50 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile ilgili olarak basın açıklaması yaparak gelişmeleri duyuracak.

(Volkan SINAYUÇ)