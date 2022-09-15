Çorum Milletvekili Ceylan her zaman çiftçinin yanında olduklarını dile getirerek sorunların çözümü için çalışma yaptıklarını duyurdu.

Milletvekili Ceylan önceki gün KARADENİZBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Metin, Genel Müdür Ünal Eraslan ve Çorum Kardenizbirlik Başkanı Ali Bardakçı ile Karadenizlik Birlik Müdürü Bülent İnce ile bir araya gelerek çiftçinin istek ve talepleri üzerine istişarede bulundu.

Ceylan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Toprağa alın teri dökerek ekmeğini topraktan kazanan çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlar diliyorum. Destek bizden, üretmek sizden, bereket Allah’tan. Sen Üret Yeter” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

