Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği bölgesinde devam eden yol çalışmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle kendisine gelen şikayetler üzerine Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yolda incelemelerde bulundu. İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ve bölge müdürlüğü yöneticileriyle birlikte bölgeye giden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yolda çalışmaların yetersiz olması, açılan yolda trafik akışının hem yolun bozukluğu hem de tozdan dolayı güçlükle sağlanıyor olmasına bizzat şahit oldu. Bunun üzerine yol yapımını yürüten müteahhit firma yöneticileriyle görüşen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “İşler neden yavaş ilerliyor. Burada insanlarımız sizin yavaş çalışmanızdan dolayı eziyet çekiyor. Araçları hasar görüyor. Allah göstermesin daha büyük sıkıntılar da yaşanabilir. Buranın biran önce bitirilmesini istiyoruz. Araçların daha sağlıklı bir şekilde hareket etmesi için gerekli tedbirleri alın. Vatandaşa eziyet çektirmeye hakkınız yok” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, daha sonra da Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile de görüşerek, vatandaşlara sıkıntı yaratan yolun kış gelmeden bitirilmesini istedi. Karayolları Bölge Müdürü Silov da kış ayları başlamadan sıkıntının yaşandığı yolun bitirileceğini söyledi.



