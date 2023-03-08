AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, kadınların toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçası, toplumun yapı taşını oluşturan ailenin temel unsuru olduğuna dikkat çekerek tüm kadınların gününü kutladı.

Hayatın her alanında her türlü fedakârlığı gösteren kadınların, bu vatan ve millet için geçmişte olduğu gibi bugün de üstlerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, “Kadına saygı, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin, tarihimizin, sosyal hayatımızın tabii bir sonucudur” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, “Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren ve özverinin timsali olan başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri ile eşleri olmak üzere dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” açıklamasında bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

