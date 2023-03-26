AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan Eskişehir’de, AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ise Kilis’te düzenlenen temayül yoklamalarını yönetti.

Milletvekili Ceylan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan ile birlikte 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi 28. Dönem Milletvekili Aday Adayları Teşkilat Temayül Yoklaması’nın yapıldığı Gökmeydan Kapalı Spor Salonu’nda görev yaptı. Ceylan tüm aday adaylarına başarı diledi.

Milletvekili Oğuzhan Kaya da Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve Bingöl Milletvekili Feyzi Berdirek ile birlikte Kilis’te yapılan temayül yoklamasında komisyon başkanlığı yaptı.

(Haber Merkezi)

